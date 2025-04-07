Sanatçı Metin Yıldız boykot çağrılarına isyan etti

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu destekçilerinin tepkisiyle karşılaşan oyuncu Metin Yıldız, boykot çağrılarına neden cevap vermediğini X hesabından açıkladı.

Geçmişte İmamoğlu ile yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay. Neden mi Söyleyeyim ; Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım. Kazandı aramadım bir talepte bulunmadım. 2019 da Fatsa'daydım pandemi vardı. 'Her Şey çok Güzel Olacak' dedi inandım. Anamı babamı bıraktım 2000 kilometre yol yaptım oy verdim. Kazandı iki sene sonra bir sinema filmi Sanat için aradım açmadı. Mesaj attım dönmedi, yazmadı, özel kalemini aradım cevap gelmedi. Beyefendi yoğun tekrar aradım, çok yoğun mail attım, maalesef çok çok çok yoğun kendileri. Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine. Bakıyorum o gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:) Şimdi buraya yazıyorum Nenden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere. Soran olursa da söyleyin"