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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan yaşamını yitirdi

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Sanatçı Süleyman Saim Tekcan yaşamını yitirdi
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2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Tekcan'ın sosyal medya hesabından vefatını duyurarak, "Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesine yer verdi. Sanatçı, bugün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Tekcan, Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden olan, sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci ve kurum kurucusu kimliğiyle de öne çıkıyordu. Sanat eğitimini Almanya'da baskı resim üzerine yaptığı araştırmalarla geliştiren Tekcan, resim ve gravür çalışmalarını akademik birikimiyle birleştirerek Türkiye'de özgün baskı sanatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

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Sanatçı Süleyman Saim Tekcan yaşamını yitirdi
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