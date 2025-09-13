Sanatçının hatıraları bu müzede yaşatılacak! Ferdi Tayfur Müzesi açıldı

Açılışta konuşan Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt, eseri kazandıran MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Onurluyum, çok mutluyum. Sayın Devlet Bahçeli bey bizleri ve Ferdi Tayfur hayranlarını çok sevindirdi. Bu mutluluğu dolu dolu yaşıyoruz" derken, kızkardeşi Nafia Gözalıcı da, "Onu anlatamam. Biz 4 kardeştik. Ağabeyim çok iyi bir insandı. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ferdi Tayfur kızı Funda Doğrul, çok duygusal anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Bu muhteşem müzeyi hediye eden Devlet Bahçeli beye ailem ve onun hayranları adına çok teşekkür ediyorum. Biz babamızın adını onurla, gururla taşıdık. Babamızı her zaman baştacı eden Ferdicilere cok teşekkür ediyoruz Biz kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullanırken, Ferdi Taha Bayburt da, "Bundan sonra babasın yolundan gideceğiz. Her zaman arkamızda oldunuz, hepinize gönül dolu teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

22 DÖNÜMLÜK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde 22 dönüm arazi üzerine inşa edilen merkezde; Ferdi Tayfur Sanat Müzesi, Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi kışlık ve yazlık kafeteryaları, 680 metre yürüyüş ve spor parkuru, 250 kişilik etkinlik alanı, çocuk parkı, biyofilik havuzlar, dinlenme alanları, çeşmeler, 800 kişilik amfitiyatro ve çok amaçlı salon yer alıyor.