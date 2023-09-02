Sanatın ve sanatseverin buluşma adresi: Kalyon Kültür

İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020 yılından itibaren pek çok eseri sanatseverlerle buluşturan Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden ücretsiz eğitim atölyeleri, workshopları ve panelleri ile Eylül ayında da kültür ve sanatın merkezi olmayı sürdürüyor.





Kalyon Kültür, şehrin karmaşasında mola vermek, çeşitli sergileri gezerek kültür hazinesine katkı yapmak, becerileri geliştirip yetkinliklerini artırmak isteyenlere; her ay yenilenen ücretsiz programları ile farklı seçenekler sunuyor. Kültürel üretimi destekleyen, disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumu olan Kalyon Kültür, Eylül ayında da yine değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyeleri ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesi Taş Konak'taki atölyeler hakkında detaylı bilgiye https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden ulaşmak mümkün.





Kalyon Kültür'ün Eylül ayı programı;

5 Eylül 2023, Salı, 18.00-19.00 / Maya Galimidi - Mine Küçük, Atnik Tohum Topları Atölyesi

Yaş Grubu: Yetişkin

6 Eylül 2023, Çarşamba, 18.00-19.00 / Sanatta Ezoterik Haller / Konuşmacı: Erhan Altunay

Moderatör: Özgenur Reyhan Güler / Yaş Grubu: Yetişkin

7 Eylül 2023, Perşembe, 14.00-15.00 / Giuseppe Arcimboldo Atölyesi / Eğitmen Pınar Bora

Yaş Grubu: 5-12 yaş

10 Eylül 2023, Pazar, 13.30-14.30 / Ressamları Tanıyorum / Hasan Çıkmış & Ali Rıza

Yaş Grubu: 5-12 yaş





14 Eylül 2023, Perşembe, 18.00-19.00 / Yaratıcı Kültür Endüstrisi ve Girişimcilik Atölyesi /

Konuşmacı: Dr. Cem Bülent Ünal / Yaş Grubu: Yetişkin

21 Eylül 2023, Perşembe, 18.00-19.00 / Yapay Zekâ ve Sanat / Konuşmacı: Dr. Ramazan Terzi

/ Moderatör: Özgenur Reyhan Güler / Yaş Grubu: Yetişkin

22 Eylül 2023, Cuma, 18.00-19.00 / Dijital Sanat Diyalogları / Konuşmacı: Hakan Yılmaz - Ecem Dilan Köse / Moderatör: Dr. Cem Bülent Ünal / Yaş Grubu: Yetişkin

30 Eylül 2023, Cumartesi, 14.00-15.00 / Ebru Atölyesi/ Eğitmen: Pınar Bora

Yaş Grubu: 5-12 yaş



Etkinlik Kayıt için:

etkinlik@kalyonkultur.org