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Giriş Tarihi: 31.1.2024 03:13

Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ve 2 otomobil küle döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 01.20 sularında küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken iki otomobil de kül oldu

İHA
Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ve 2 otomobil küle döndü

Kozan'da küçük sanayi sitesinde Recep Çelik'e ait lastik satış dükkânında çıkan yangın AKOM ekiplerinin koordinasyonu, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü. İş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle dönerken iş yeri yanında bulunan iki araç da yangında hasar gördü.

Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ve 2 otomobil küle döndü
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