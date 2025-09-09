Sanayi ve Teknoloji Bakanı Gümüşhane’ye yapılanları ve yapılacakları anlattı

Karadenizin kendisinin de baba ocağı, ata yurdu olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlarımızın koordinasyonunda icra ettiğimiz Türkiye 100 yılı buluşmaları, milletimizle gönül gönüle, yüz yüze istişarenin adı, şehrin nabzını tutup sorunları yerinde tespit ederek, çözümleri süratle hayata geçirdiğimiz kapsayıcı yönetişim anlayışımızın en somut tezahürüdür" dedi. Program nedeniyle Gümüşhane'de olduklarını dile getiren Bakan Kacır; "24 yıl önce bir umut kıvılcımı olarak doğan AK Partimizin, milletimizin güçlü irade ve desteğiyle, Türkiye 100 yılını aydınlatan ve yol gösterici bir meşaleye dönüşen yürüyüşünü sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için atacağımız yeniadımları, sizlerle, vatandaşlarımızla, esnafımızla, sivil toplumumuzla hep birlikte tasavvur ediyoruz" diye konuştu.

23 yıl öncesinin Türkiye fotoğrafını hatırlatan Bakan Kacır, "Krizlerle yorgun düşmüş bir ülke ekonomisi, istikrarsız politikalar, potansiyeli bastırılmış bir memleket, her alanda önüne çekilmiş, umudunu itilmiş bir millet. İşte 23 yıl önce, AK Parti iktidarı öncesinde karşı karşıya olduğumuz Türkiye tablosu böyleydi. Ancak bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yola baş koyduğumuz gün, hep birlikte aslında bir söz verdik. Ecdadımızın mirası bu kıymetli toprakları yeniden ihya edeceğiz dedik. Özgüveni törpülenmek istenen, dar kalıplara mahkum edilmeye çalışılan Türk milletini yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Milletimizin iradesini ve iddiasını yeniden canlandıracağız dedik" ifadelerini kullandı.

Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda, 23 yıldır hep birlikte gece gündüz çalıştıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, "Nice zorlukların, badirelerin, saldırıların ve imtihanların üstesinden gelmeyi başardık. 86 milyon vatandaşımızın her türlü mağduriyetini giderdik. Milli ve manevi değerlerimizi örseleyenlerin, haklarımızı ve özgürlüklerimizi çiğneyenlerin karşısında hep birlikte dimdik durduk. Hamdolsun artık eski Türkiye yok. Tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle, güçlü yönetimiyle lider bir Türkiye var artık. Küresel arenada insanlık için adalet ve merhamet değerlerinin güçlü savunucusu bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam ve istikrarlı politikalarla örülmüş nice kıymetli kazanımlar sığdırıldığını dile getiren Bakan Kacır, "Akamete uğratılmış hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürerek ertelenmiş ihtiyaçların çözümünün adresi olduk. Bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini aziz milletimizle hep birlikte inşa ettik. Bugün nihayetinde kritik ve stratejik alanlarda dünyada söz sahibi bir ülke olarak göğsümüzü kabartan iftihar vesilemiz olan nice başarıya sahibiz. İnsansız hava araçlarından helikopterlere, kara araçlarına, deniz platformlarına, hava savunma sistemlerinden beşinci nesil savaş uçaklarına, geniş bir yelpazede sistemler tasarlayan, geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen yerli ve milli bir savunma sanayii altyapısını hep birlikte inşa ettik" şeklinde konuştu..

Türkiye genelinde yapılan yatırımları anlatan Bakan Kacır, "Yalnızca yedi yüz seksen bin kilometre karelik vatan toprağında değil, aynı zamanda mavi vatanda, gök vatanda ve siber vatanda hak ve menfaatlerini koruyan, sahada da masada da oyun kuran caydırıcılığı yüksek bir ülke inşa ettik. Milletimizin altmış yıllık yerli otomobil hayalini milli elektrikli aracımız TOGG ile gerçeğe dönüştürdük. Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisinde tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A hizmete girdi. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyada 11 ülkeden biri olduk. Araştırma geliştirmeyi, yüksek katma değerli üretimi merkeze alan vizyonumuz, nitelikli insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar sürdürülebilir ve istikrarlı büyümenin hamdolsun kapısını araladı. Neticede milli gelirimiz bir buçuk trilyon dolara, kişi başı gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 23 yıl önce sadece otuz altı milyar dolar olan ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla iki yüz yetmiş milyar dolara ulaştı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla dün yürürlüğe giren Orta Vadeli program ile ilgili bilgiler veren Bakan Kacır, "Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat ekseninde nitelikli büyümesi için atacağımız adımların bir göstergesi. Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çiziyoruz. Gümüşhane'miz de elbette bu büyük kalkınma hamlesinin bereketini yaşıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla daha güçlü şekilde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'ye yapılan yatırımları anlatan Bakan Kacır, "Son 23 yılda eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 20'den 13'e, orta öğretimde 24'ten 14'e indirdik. Bilgi, inovasyon ve katma değer üretiminde şehrimizi önemli bir merkez konumuna taşımak üzere Gümüşhane Üniversitemizi kurduk. Sağlıkta hem yatak kapasitemizi artırdık hem hizmet kalitesini yüklendik. Günümüz teknolojisinin en ileri cihazlarıyla donatılan modern bir ortamda nitelikli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ni hizmete aldık. Ulaştırmada AK Parti iktidara geldiğinde sadece 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu Gümüşhane'de 130 kilometreye çıkardık. Gümüşhane Çevre yolumuzu tamamladık. Doğu Karadeniz'i Anadolu'nun içlerine bağlayan ana arterin yükünü omuzlayan, mesafeleri ve gönülleri yakınlaştıran 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü Zigana Tüneli'ni hizmete aldık. 6,5 kilometrelik uzunluğuyla zorlu coğrafyayı aşan Kop Tüneli tamamlandığında bölgenin ulaşımını hızlandıracak simge bir başka eser olacak" dedi.

Bayburt Gümüşhane Havalimanının altyapı çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Bakan Kacır, "3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pisti ve 17 bin metrekare terminaliyle tasarlanan bu önemli eseri inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacak ve havalimanımızı Gümüşhanelilerin, Bayburtluların, bölgenin ve aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Enerjide Gümüşhane'mizin tüm ilçelerini doğalgaz konforuyla buluşturduk. Gençlik ve sporda 3 gençlik merkezi, 18 spor tesisini şehrimize kazandırdık. Yüksek öğretim yurt yatak kapasitemizi 704'ten 8 bin 911'e ulaştırdık. Tarım ve ormancılıkta ilimizin 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak bahçecik barajını tamamladık" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Bakanlık olarak da yatırımlara ivme kazandıran teşvik mekanizmalarımızla, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ'lerimize, esnaflarımıza sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimizle Gümüşhane'nin yanında olduk. Şehrimizi sanayi yatırımlarıyla buluşturmak öncelikle hedefimiz. Organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 75 hektardan 1180 hektara çıkardık. Planlı sanayileşmeye yeni bir şehre kazandıracak Kelkit OSB'yi kuruyoruz. Gümüşhane OSB'nin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı hızla tamamlayarak yatırımcımızın örünü daha da açacak, üretimin çarklarını daha güçlü döndüreceğiz. İnşallah Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nin geliştirmesi ve yeni sanayi sitesi ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklarımızı önümüzdeki dönemde hızla tamamlayacağız. Ayrıca enerji maliyetlerini düşürmek, sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırmak adına OSB bünyesinde Geç Santrali'nin ihalesini de inşallah tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Gümüşhane ekonomisinin bel kemiği KOBİ'leri yalnız bırakmadıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, "KOSGEP aracılığıyla 23 yılda Gümüşhane'deki KOBİ'lerimize bugünkü değerlerle 578 milyon lira destek olduk. Yatırım teşvik sistemimizle 20 milyar lira yatırımın ve 2800'den fazla istihdamın önünü açtık. Öncelikle yatırımlar kapsamında Gümüşhane'de hayata geçen yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 14 yıla kadar bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yine bu kapsamda 10 yıl süreyle çalışanlarımızın sigorta primi işçi paylarını da bakanlık olarak biz ödüyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Yatırımın niteliğine göre yatırım tutarının %30'una varan kurumlar vergisi indirimi sunuyoruz" dedi.

Yeni teşvik sistemimizin temel esasları arasında yer alan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının yurt sathında atıl duran değerleri ekonomiye kazandırmak, yerel ihtiyaçları yerinde karşılamak ve bölgelerimizin teknoloji üretim kapasitesini geliştirmek üzere harekete geçildiğine işaret eden Bakan Kacır, "Bu program kapsamında da Gümüşhane'de gerçekleştirilecek asgari bin büyük baş kapasiteli entegre süt üretimi ve işleme tesisi, Triploid Alabalık Yumurta ve Yavru Üretim Tesisi, Feldspat Cevheri İşleme ve Zenginleştirme Tesisi ile Mikronize Kalsit gibi katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için nitelikli teşvikler sunuyoruz" sözleri ile bu başlıklardaki yatırım projelerinin her birine bakanlık olarak 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

Gümüşhane'nin taşıdığı yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da arttırmak, Gümüşhane'yi yerel kalkınmada hızlandırma hedefinde olduklarına dikkat çeken Bakan Kacır, "Bu doğrultuda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız eliyle Gümüşhane'nizdeki 168 projeye 419 milyon lira, DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerimiz eliyle de 107 projeye 856 milyon lira destek verdik. Az önce de sayın valimizle birlikte DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerimiz eliyle Gümüşhane'de hem ulaşım altyapısı hem sunama altyapısına yönelik yatırımlara 50 milyon liranın üzerinde destekler için imzalar attık. Bölgesel gelişmede temel kılavuzumuz olarak belirlediğimiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz doğrultusunda ilimizde madencilik sektörünü öncelikli sektör olarak belirledik. Yeraltı kaynaklarından bazalt ve feldspatın işlenerek endüstriye kazandırılmasını sağlayacak, katma değer ve ürün çeşitliliğini önümüzdeki dönemde arttıracağız. Attığımız adımlarla Gümüşhane'nin pırıl pırıl gençleri hayallerini ve hedeflerini artık doğdukları, büyüdükleri şehirde gerçeğe dönüştürecek" ifadelerini kullandı.

Güçlenen altyapı, turizm ve lojistik imkanlarıyla Gümüşhane'nin nitelikli ve katma değerli yatırımların adresi haline geleceğini söyleyen Bakan Kacır, "Gümüşhane'mizde filizlenen her yatırım Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılının güçlü adımları olacak. Bizler asırlar boyunca nice destanlar yazmış, nice zorlukları aşmış bir milletin mirasçılarıyız. Şimdi o köklü geçmişin üzerine hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bir vizyon değil, bu milletin asil Türk milletinin iradesi, azmi ve inancıdır. Türkiye Yüzyılı geçmişin birikimiyle geleceğe uzanan şahlanışımızın Allah'ın izniyle adıdır. Şimdi daha büyük hedeflere koşmanın, daha yükseğe uçmanın, Türkiye'mizi her alanda zirveye taşımanın, terörsüz Türkiye ile hem Türkiye'de hem bölgemizde terör meselesini sonlandırmanın vaktidir. Hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşte en büyük kuvvetimiz, kardeşliğimiz, en sağlam zırhımız olacak. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı sadece bizlerin değil, gelecek nesillerin de gururla yaşayacağı bir çağ olacak" ifadeleri ile ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Programın basına açık kısmı fotoğraf çekimi ile sona erdi.