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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:31

Sancaktepe’de park kavgası kanlı bitti! Bıçaklayıp balkondan pompalı tüfekle ateş etti

İstanbul Sancaktepe’de araç park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. K.Y. ile Yusuf Taylan (34), H.T. (65) ve A.T. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından K. Y.’nin evine giderek aldığı bıçakla Yusuf Taylan’ı yaraladığı, ardından yeniden evine çıkarak balkonundan sokağa pompalı tüfekle ateş ettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yusuf Taylan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sancaktepe’de park kavgası kanlı bitti! Bıçaklayıp balkondan pompalı tüfekle ateş etti
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Olay, 4 Ekim 2026'da Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.Y., aracını ikametinin önüne park ettiği sırada Yusuf Taylan, H.T. ve A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine K. Y.'nin oğlu F.Y. de geldi.

EVİNE GİDİP BIÇAK ALDI

Kavganın büyümesi üzerine K.Y.'nin ikametine giderek bıçak aldığı ve yeniden olay yerine gelerek Yusuf Taylan'ı bıçakladığı tespit edildi. Olayda Yusuf Taylan ile H.T. ve K.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Taylan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

BALKONDAN POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

K.Y.'nin bıçaklı saldırının ardından yeniden ikametine gittiği ve bu kez balkonundan sokak içerisine doğru pompalı tüfekle ateş ettiği belirlendi. Şüphelinin hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği silahlı eylemde herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

EVDE SİLAH VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu K.Y. ile oğlu F.Y. olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş, 36 adet 9 milimetre fişek ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. ve oğlu F.Y., "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL
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