Pazarcılar arasında bıçaklı yer kavgası: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

KAVGADA 1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sancaktepe'de dehşet! Pazar yerinde bıçaklı kavga çıktı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı! | Video