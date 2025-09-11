Sandalyenin üzerinde uyuyan bekçinin cep telefonunu çaldı

Adana'da, hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Ömer K. (55), sandalyede uyuyakalan inşaat bekçisi İsmet A.'nın (59) cebindeki cep telefonunu çaldı. Önce güvenlik kamerasına daha sonra polise yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAMERAYA YAKALANDI

Olay, 27 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ömer K., sandalyede uyuyakalan inşaat bekçisi İsmet A.'yı fark edince yanındaki taşın üzerine oturdu. Bir süre çevreyi gözleyen şüpheli, İsmet A.'nın ceplerini kontrol edip, cep telefonunu çaldı. Daha sonra kalkan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek, bölgeden ayrıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden İsmet A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer K. olduğunu tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.