Haberler Yaşam Haberleri Sandık Kokusu 18. Bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm full izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.4.2024 18:17 Son Güncelleme: 17.4.2024 18:17

Sandık Kokusu 18. Bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm full izle ekranı

Her hafta Çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Sandık Kokusu 18. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. İşte, Show TV canlı yayın Sandık Kokusu 18. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Sandık Kokusu 18. Bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm full izle ekranı

Sandık Kokusu 18. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip edilecek! O3 Medya imzalı dizi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatıyor. 17 Nisan tarihli bölümde Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full ve tek parça linki…

SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisi, 18. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Atilla, Lale'ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır?

Hasan, Atilla'nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar.

Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez.

Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar.

O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?

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Sandık Kokusu 18. Bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm full izle ekranı
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