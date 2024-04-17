Sandık Kokusu 18. Bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm full izle ekranı

Sandık Kokusu 18. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip edilecek! O3 Medya imzalı dizi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatıyor. 17 Nisan tarihli bölümde Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full ve tek parça linki…