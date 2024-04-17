Sandık Kokusu 18. Bölüm izle: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm full izle ekranı

Sandık Kokusu 18. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip edilecek! O3 Medya imzalı dizi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatıyor. 17 Nisan tarihli bölümde Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full ve tek parça linki…
SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisi, 18. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Hasan, Atilla'nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar.
Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez.
Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar.