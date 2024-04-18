Sandık Kokusu 19. Yeni bölüm fragmanı izle! Show TV Sandık Kokusu fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

Sandık Kokusu 18. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. Öte yandan Karsu, Atilla'nın kitapçının yanında kafe açmasına sinir olur. İkili arasında tatlı çekişmeler başlar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SANDIK KOKUSU 18. BÖLÜM İZLE
Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisi, 18. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934
SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ
Atilla, Lale'ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır?
Hasan, Atilla'nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar.
Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez.
Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar.
O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?