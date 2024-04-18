Sandık Kokusu 19. Yeni bölüm fragmanı izle! Show TV Sandık Kokusu fragmanı ile gelecek hafta yaşanacaklar

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Atilla, Lale'ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır?

Hasan, Atilla'nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar.