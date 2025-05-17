Sanıklara rekor ceza talebi

21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

YANGIN IZGARADAN ÇIKTI

İddianamede, yangının otelin dördüncü katındaki restoranda, kahvaltı şefi Faysal Yaver tarafından saat 03.17'de açılan "grill plate" adlı elektrikli ızgaradan kaynaklandığı belirtildi. Üç termostatlı cihazın ortadaki termostatı korozyona uğradığı için ısıyı kontrol edemedi, aşırı ısınan yağlar alev aldı ve yangın kısa sürede LPG hattına ulaştı. Yangın tüm yapıya yayıldı.

BİN 998 YILA KADAR HAPİS...

Yangına ilişkin toplam 32 kişi hakkında dava açıldı. Aralarında otel sahipleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, yöneticiler Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 13 sanık için 78 kez olası kastla öldürme ve kasten yaralama suçlarından 1998 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca, teknik personel, iş güvenliği uzmanları ve Bolu İl Özel İdaresi görevlilerinden oluşan 19 kişi için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.