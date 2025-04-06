Şanlıurfa Birecik’te arazi kavgası! 1 ölü 1 yaralı

Kavga, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Eşmeler Mahallesi'nde meydana geldi. İki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İki ailenin kavga ettiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden vatandaş, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Jandarma ekipleri, Mahallede ve Hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı. Kavgada Hayatını kaybeden Enver Karadaş (46) otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı