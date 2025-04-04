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Giriş Tarihi: 4.4.2025 14:42 Son Güncelleme: 4.4.2025 14:55

Şanlıurfa Ceylanpınar’da Göçükte hayatını kaybeden 3 işçi toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçi, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Ceylanpınar’da Göçükte hayatını kaybeden 3 işçi toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi göçük altında kaldı. Olayın hemen ardından vatandaşların yardımıyla bir işçi kurtarılırken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarılan Engin Çekiç, Kadir Altıngöz ve Halil Kartalmış hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçiler, Ceylanpınar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili millettekileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailelerin ve yakınlarının gözyaşları içinde uğurladığı işçiler, dualarla defnedildi.

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Şanlıurfa Ceylanpınar’da Göçükte hayatını kaybeden 3 işçi toprağa verildi
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