Şanlıurfa Ceylanpınar’da Göçükte hayatını kaybeden 3 işçi toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi göçük altında kaldı. Olayın hemen ardından vatandaşların yardımıyla bir işçi kurtarılırken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarılan Engin Çekiç, Kadir Altıngöz ve Halil Kartalmış hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçiler, Ceylanpınar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili millettekileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailelerin ve yakınlarının gözyaşları içinde uğurladığı işçiler, dualarla defnedildi.