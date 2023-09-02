Şanlıurfa’da AK Parti il Başkanın oğluna silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu yaralandı.

Mücahid Delioğlu, kimler tarafından gerçekleştirildiği belirsiz bir silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Delioğlu daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mücahid Delioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırı Şanlıurfa'da büyük tepkiye neden oldu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.