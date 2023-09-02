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Giriş Tarihi: 2.9.2023 21:34 Son Güncelleme: 2.9.2023 21:42

Şanlıurfa'da AK Parti il Başkanın oğluna silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da AK Parti il Başkanın oğluna silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu yaralandı.

Mücahid Delioğlu, kimler tarafından gerçekleştirildiği belirsiz bir silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Delioğlu daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mücahid Delioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırı Şanlıurfa'da büyük tepkiye neden oldu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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Şanlıurfa'da AK Parti il Başkanın oğluna silahlı saldırı
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