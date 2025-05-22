Şanlıurfa ‘da işyerinde yangın

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Elektrikten kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.