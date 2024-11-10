Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İ.K. idaresindeki otomobil, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu mahalesinde 2 yaşındaki İbrahim Korak isimli çocuğa çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Korak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İbrahim Korak'ın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.