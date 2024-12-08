Şanlıurfa‘da traktör kazası: 9 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Tunalı mahallesinde, kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörde dengesini kaybeden 9 yaşındaki Abdulkadir Ercan, düştü. Traktörün altında kalan Ercan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Abdulkadir Ercan isimli çocuğa yapılan müdahalenin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ercan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdulkadir Ercan'ın cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. jandarma kaza ile ilgi soruşturma başlattı.