Şanlıurfa ‘da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Yuvacık Mahallesi cevabında otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre şehirlerarası sefer yapan Ömer Faruk İ. yönetimindeki yolcu otobüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahim A. sevk ve idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili sürükledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Abdürrahim A. ve yolcu olarak bulunan Burak E. İsimli yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sürücü Abdürrahim A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan Burak E. İse sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü Abdürrahim A.'nın cenazesi daha sonra otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.