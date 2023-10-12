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Giriş Tarihi: 12.10.2023 21:03 Son Güncelleme: 12.10.2023 21:12

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M. E. O. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Salih S.ye çarptı .

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Salih S. ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salih S., ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Salih S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Sürücü M. E.O. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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