Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı adam öldü

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzeri Karaköprü İlçesine bağlı kırsal Şeyhzeliha Mahallesnde, kaza meydana geldi. Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde olan İsmail O. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İbrahim Ökkaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İbrahim Ökkaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ökkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Ökkaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri çini Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü otomobil Sürücüsü İsmail O. İse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.