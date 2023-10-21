Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa-Gaziantep yolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.10.2023 19:20 Son Güncelleme: 21.10.2023 19:21

Şanlıurfa-Gaziantep yolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 şahıs tutuklandı

Dün Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda minibüsün karayolları kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa-Gaziantep yolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 şahıs tutuklandı

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep- Şanlıurfa - Otoyolu Birecik Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen 33 ACR 915 plakalı Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

İKİ ŞOFÖR İLE KARAYOLLARI ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor..

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Şanlıurfa-Gaziantep yolunda 5 kişinin öldüğü kazada 3 şahıs tutuklandı
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