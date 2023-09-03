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Giriş Tarihi: 3.9.2023 18:49 Son Güncelleme: 3.9.2023 18:58

Şanlıurfa İl Başkanının oğlunu vuran şahıslar yakalandı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu Mücahid Delioğlu’nu vuran 2 kişi kaçtıkları araçla yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa İl Başkanının oğlunu vuran şahıslar yakalandı

Olay, akşam Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler semtinde bulunan bir kafenin önünde duran AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Delioğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahid Delioğlu'nu iki kişinin vurduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iki şahsı kaçtıkları araç ve silahla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, polisler tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Valiliği, "02.08.2023 tarihinde saat 18:30 sıralarında Şanlıurfa Merkezde M.M.D. isimli vatandaşımızın silahla yaralanması olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi olayda kullanılan araç ve silahla birlikteİl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma sonucunda yakalanarak göz altına alınmıştır.

02.08.2023 tarihinde saat 18:30 sıralarında Şanlıurfa Merkezde M.M.D. isimli vatandaşımızın silahla yaralanması olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi olayda kullanılan araç ve silahla birlikteİl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma sonucunda yakalanarak göz altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa İl Başkanının oğlunu vuran şahıslar yakalandı
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