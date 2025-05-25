Şanlıurfa jandarmasından kaçış yok! 7 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, son iki yıl içinde meydana gelen kasten öldürme olaylarının firari şüphelilerine yönelik sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır illerinde son 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 8 firari fail yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Yürütülen başarılı operasyonlar, özellikle Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından titizlikle koordine edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada, "Başarılı çalışmalarından dolayı JASAT ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi.