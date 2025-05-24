Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başladı!

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 şehirde düzenlenecek olan etkinliklerle ikinci buluşmasını gerçekleştiriyor. 5 Nisan'da Adana'da başlayan ve 219 gün sürecek organizasyonların 3'üncü durağı olan Şanlıurfa'daki etkinlikler; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Hasan Şıldak, Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. 24 Mayıs - 1 Haziran arasında 40 farklı noktada gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliği en güzel şekilde yansıtılacakken, festivalin açılış programında herkesi Şanlıurfa'ya davet eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, buluşmaların Şanlıurfa turizmine de büyük katkılar sunacağını belirtti.

"DÜNYA'NIN EN BÜYÜK FESTİVALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kültür Yolu Festvali'nin katılımcı sayısı bakımından Dünya'nın en büyük festivali olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Yazgı, "Öncelikle Şanlıurfa'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemiz ilk 4 ayında 12.7 milyon turist ağırladı ve bu seneki hedefimiz inşallah dünyadaki ilk 4 ülkenin arasındaki olduğumuz yerimizi hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkarmak olacaktır. 2025 hedefimiz 64 milyar dolar hasılat yapmaktır. Tabii Urfa gastronomisi ile kültürü ile arkeoloji zenginlikleri ile çok özel bir şehrimiz. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm felsefesi ile yola çıktık. Kültür Yolları Festivallerimiz kapsadığı alan ve katılımcı sayısı ile dünyanın en büyük festivalidir ve Avrupa Festivaller Birliği'nin içerisinde olan ülkelerden biridir. Yine festivalin katılımcı yoğunluğunu bu denli sağlayacak Avrupa'da bir ülke bulmak da çok zor. Biz, 2025 yılında 20 şehirde Kültür Yolu Festivalimizi düzenleyeceğiz. 1000'den fazla mekanda, 45 bine yakın sanatçı ve 7 bine yakın etkinlik ile bu yılki festivalimizi güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

"ŞANLIURFA'DAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90'LARA ULAŞTI"

Festivale katılmak üzere çevre illerden çok sayıda yerli ve yabancı turistin de Şanlıurfa'ya geldiğini sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı Yazgı, il genelindeki otellerde yer alan doluluk oranının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını söyledi. Şanlıurfa Müzesi bahçesinde dev bir sahne kurduklarını ve burada çok sayıda konserler düzenleneceğini belirten Bakan Yardımcısı Yazgı, "Şanlıurfa'mızda çok şey yapacağız. 40 noktada 400'e yakın etkinlik ile gençlerimizle, ailelerimizle, çocuklarımızla beraber olacağız. Dünyanın sayılı sahnelerinden birini Şanlıurfa'da kurmuş oluyoruz. Burada çok önemli sanatçıları Şanlıurfa halkımızla buluşturacağız. Çocuk etkinliği ile çocuklarımızın hem bilime, hem kültüre, hem sanata olan yatkınlıklarını artırmaya çalışacağız. Tabii ki Filistin'i de unutmayacağız. Bu mücadelenin saygı duruşu olarak "Hala Yaşıyorum ve Filistin Benim Vatanım" sergilerimiz var. Her akşam Balıklıgöl'de çok güzel gösterilerimiz olacak. Rumuzu dinlendirecek etkinlikler Kültür İl Müdürlüğümüz bahçesinde olacak. Ayrıca şehrimizin güzel gastronomisini gelen turistlerimize sunmak için 13 noktada Lezzet Durağı Gastronomi etkinliklerimiz yer alacak. Tabii Kültür Yolları Festivalleri şehirlerimiz için çok önemli. Bir marka değerinin oluşması için bu tür festivallerdeki kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi etkinlikleri bizim için önem arz ediyor. Aldığım son bilgiye göre Şanlıurfa'daki otellerdeki doluluk oranları da %90 seviyelerine ulaşmış. Çevre illerimizden çok sayıda vatandaşlarımız bu festivalin coşkusunu yaşamak için Şanlıurfa'ya geliyor. Bu güzel festivalim gerçekleşmesinde emeği geçen katkı sağlayan başta Valimize, Sayın vekillerimize, yerel yönetimlerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VALİ ŞILDAK; "DOLU DOLU BİR FESTİVAL YAŞANACAK"

Festival için kente gelen tüm misafirlere 'hoş geldiniz' diyerek seslenen Vali Şıldak ise "Başta Kütür ve Turizm Bakanımızı ve bu buluşma için gayret gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcımızı, genel müdürümüzü, bütün katılımcıları ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Kültür şehri olan Şanlıurfa'mızın bu noktada çok iyi temsili olacak. 20 ili kapsayan zincirin 3'üncü halkasındayız. Dolu dolu, Şanlıurfalıların ilgi göstereceği konserler, sanat etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, zengin bir menü ile inşallah şehrimizin ekonomisine ve turizm yolculuğuna katkı sağlayacaktır. Herkese hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

FESTİVAL, İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Hasan Şıldak ve davetliler, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde gösterime sunulan sergi alanlarını inceledi. Ferdi Tayfur'un hayatından kesitler sunulan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergiyi de inceleyen ve günün anısına fotoğraf çektiren Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Hasan Şıldak ve davetliler; gün içerisinde farklı bölgelerdeki etkinlik alanlarında bir araya geldiler.

Festival 1 Haziran tarihine kadar şehrin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle, yerli ve yabancı turistleri aynı çatı altında buluşturmaya devam edecek.