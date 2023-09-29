Şanlıurfa merkezli 8 ilde dolandırıcı operasyonu: 15 tutuklama

Şanlıurfa merkezli toplam 8 farklı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Mersin, Batman, Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda ikametlerde yapılan aramada, 8 adet bilezik, 15 bin dolar, 40 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 tam altın, 12 adet telefon, 17 adet simkart, 5 adet micro Sd kart, 3 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hâkim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 şüpheliden 15'i "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.