Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Antalya ve Kırklareli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 3 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.