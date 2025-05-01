Şanlıurfa polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 polis 2 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi 35 metre yolu Mehmet Hafız Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen bir otomobil ile ile polis aracı 35 metre kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile park halindeki hafif ticari araçta zarar gördü.

Meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.