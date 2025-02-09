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Giriş Tarihi: 9.2.2025 16:43 Son Güncelleme: 9.2.2025 16:51

Şanlıurfa sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırındaki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bölgede huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatlarıyla Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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Şanlıurfa sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi
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