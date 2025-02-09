Şanlıurfa sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bölgede huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatlarıyla Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.