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Giriş Tarihi: 6.12.2023 01:40

Şanlıurfa Siverek’te feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA
Şanlıurfa Siverek’te feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Yıldız idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil ile Kasım Alçiçek hâkimiyetindeki 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa Siverek’te feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı
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