Şanlıurfa sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanal içinde bir kişinin akıntıya kapıldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen sağlık polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanalda yaptığı arama çalışmaları sonucu, akıntıya kapılan kadın cesedi sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 20 yaşında kadın olduğu tespit edildi. Kanaldan çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.