Şanlıurfa Suriye sınırında 1 PKK’lı terörist teslim oldu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ortak yürütülen çalışmalar sonucu, örgüt içerisinde "sözde sabotajcı" olarak faaliyet gösteren bir terörist ikna edilerek Türkiye'ye teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakından takip edilen teröristin, Türkiye'den örgüte katıldıktan sonra Suriye'ye gönderildiği, burada ağır silah eğitimi aldığı ve PKK/YPG tarafından farklı bölgelerde görevlendirildiği belirlendi.

Örgüt içinde kritik bir konumda bulunan teröristin, Türk askerine yönelik havadan saldırı düzenlemek amacıyla kamikaze drone kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Operasyonda örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarının sağlandığını, benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.