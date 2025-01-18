Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Valiliğinden 6 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 18.1.2025 16:25

Şanlıurfa Valiliğinden 6 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

AA
Şanlıurfa Valiliğinden 6 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

"Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa Valiliğinden 6 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA