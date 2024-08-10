Şanlıurfa yine boğulma vakası! 15 yaşındaki genç can verdi!

Olay, Bozova ilçesine bağlı Çatak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Alhussein HammadıalKhat (15)isimli çocuk serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Bir süre suda çırpınmaya başlayan çocuk, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

İhbarla bölgeye giden su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada, Suriye uyruklu Muhammed Alhussein HammadıalKhat'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed Alhussein HammadıalKhat kurtarılamayarak hayatını kaybetti