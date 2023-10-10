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Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:49 Son Güncelleme: 10.10.2023 22:59

Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da dün akraba aileler arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı sopalı, bıçaklı ve silahlı kavgada emniyetin yaptığı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bir süre sonra silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt (35) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

KAVGA İLE İLGİLİ 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir otomobil ile bir minibüste hasarın oluştuğu olay yerinde çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Daha sonra olay yeri çevresindeki kamera ve vatandaşlar tarafından görüntüleri inceleyen ekipler, kavgaya karıştığını tespit ettiği 7 kişiyi daha yapılan operasyonla gözaltına alarak toplam gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

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Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
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