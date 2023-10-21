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Giriş Tarihi: 21.10.2023 21:02

Şanlıurfa'da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa 'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre10 katlı bir binada çalışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan H., binanın dışındaki sıvasını yapmak isterken dengesini kaybetti.

50 metre yükseklikten düşen Hasan H. için arkadaşları hemen ambulans çağırdı. olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hasan H.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan H. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan H'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da 10. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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