Şanlıurfa’da 182 ekip 1073 polis ile "Huzur-63" uygulaması

Şanlıurfa'da huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un talimatıyla yürütülen "Huzur-63" operasyonu, 182 polis ekibi ve 1073 personelin katılımıyla kent genelinde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Operasyon öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü önünde polis ekiplerine seslenen İl Emniyet Müdürü Aksoy, haftayı tamamen sahada geçirdiklerini ve halkın huzurunu sağlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı.

Aksoy açıklamasında, önceki günlerde çocuk istismarı, düzensiz göç ve narkotik suçlara yönelik uygulamalar yapıldığını hatırlattı. Müdür Aksoy, "Bu haftayı uygulamalara ayırdık. Çarşamba günü sokakta çalışan çocuklara ve kaçakçılığa karşı sahadaydık. Dün sabah aranan şahıslara yönelik çalışma yaptık. Akşam ise narko alan uygulamamız oldu. Bugün sabah da antik suçlarla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdik," dedi.

Dün yapılan uygulamada 38 aranan kişinin yakalandığını açıklayan Aksoy, bugünkü narkotik operasyonunda ise 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Tüm emniyet teşkilatını tebrik eden Aksoy, "Bu başarıda emeği geçen herkesin ellerine sağlık," ifadelerini kullandı. Aksoy, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizerek, "Şanlıurfa'yı huzurun başkenti yapma vizyonuyla çalışıyoruz. İletişimi, disiplini ve kararlılığı ön planda tutarak görevimizi ifa ediyoruz. Suçla kibirlenen kim varsa bilsin ki, bu ekiplerin karşısında tutunamaz," şeklinde konuştu.

Bayram öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurgulayan İl Emniyet Müdürü, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için gerekirse yeni uygulamaların da yapılabileceğini söyledi.Aksoy; "Sokakta görev alacak 1073 personelimizin her birine başarılar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinize hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun," diyerek konuşmasını sonlandırdı.