Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 2 araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 13.5.2025 00:59 Son Güncelleme: 13.5.2025 01:00

Şanlıurfa'da 2 araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Akçakale İlçesine bağlı Menderes mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken başka bir otomobil ile üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücü Abit T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Abit T'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da 2 araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz