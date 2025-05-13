Şanlıurfa’da 2 araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Akçakale İlçesine bağlı Menderes mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken başka bir otomobil ile üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücü Abit T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Abit T'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.