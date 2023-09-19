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Giriş Tarihi: 19.9.2023 14:16

Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

AA
Şanlıurfa’da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

VALİ ŞILDAK'TAN KINAMA
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

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Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
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