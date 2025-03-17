Şanlıurfa’da 5’inci kattan düşen 1 kadın hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan ucuzluk pazarı civarında meydana geldi.,iftardan sonra yabancı uyruklu henüz ismi öğrenilemeyen kadın, oturduğu evin beşinci katın balkonundan dengesini kaybederek yere düştü.
Yerde yatan kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Suriye uyruklu kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.