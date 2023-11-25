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Giriş Tarihi: 25.11.2023 22:16 Son Güncelleme: 25.11.2023 22:28

Şanlıurfa'da 67 adrese eş zamanlı operasyon: 17 tutuklama

Şanlıurfa’da polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 17’si tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 67 adrese eş zamanlı operasyon: 17 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Başta Kasten Öldürme, Hırsızlık, Yağma, Kasten Yaralama, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Konut dokunulmazlığını ihlal, Dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 57 ekip ve 163 personelim katılımıyla 67 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

67 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 39 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da 67 adrese eş zamanlı operasyon: 17 tutuklama
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