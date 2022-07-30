Şanlıurfa’da 8 yıl sonra yaşadığı belirlenen terörist tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 26 Eylül 2014'de terör örgütleri DEAŞ ile PKKYPG arasında çıkan çatışmada, 27 yaşındaki 'Nergis Oramar' kod adlı PKKYPG'li terörist yaralandı. Çatışmada yaralandıktan sonra şarkı okurken çekilen videosu ile bilinen teröristin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada 'Nergis Oramar' kod isimli Suriye uyruklu terörist Dünya Osman'ın ölmediği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada Dünya Osman'nın Batman'da yaşadığını belirledi. Adresi belirlenen Dünya Osman, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, Şanlıurfa'ya getirildi.
Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Dünya Osman, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe, 'Terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.