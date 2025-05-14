Şanlıurfa’da acı olay! 7’nci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Durumu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Akdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.