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Giriş Tarihi: 14.5.2025 11:54

Şanlıurfa'da acı olay! 7'nci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da demirci ustası Ramazan Akdemir (48) çalıştığı inşaatın yedinci katından düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Şanlıurfa’da acı olay! 7’nci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde ek adliye hizmet binası inşaatında meydana geldi. İnşaatta demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir, 7'nci katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattaki güvenlik filesine, buradan da zemine düştü.

Durumu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 8 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Akdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da acı olay! 7'nci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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