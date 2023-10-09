Şanlıurfa’da aileler kapıştı: 1 ölü 12 yaralı var!

Kanlı olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.