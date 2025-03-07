Şanlıurfa’da akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın, Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörün arkasında bulunan ilaç motoru çalışır durumdayken İbrahim Halil Çoban (5) şaft kısmına dokundu. Çoban isimli çocuk, makinenin hareketli aksamına kapılarak ağır yaralandı.

Yakınları hemen sağlık ve jandarmama ekiplerine haber verdi, ağır yaralanan çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk, hayatını kaybetti. Olay sonrası Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.