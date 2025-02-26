Şanlıurfa’da akraba kavgası: 2 ölü, 2 yaralı!

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle akrabalarını vurdu. Silah seslerini duyanlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık birimleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalede Hüseyin Özbay ve eşi ve Dursun Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralanan bir kadın ve bir erkek sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.