Şanlıurfa’da amca yeğenini öldürdü

Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Göldere kırsal mahallesinde bulunan fıstık tarlasında yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Sabri Günbay ile yeğeni Mehmet Günbay arasında fıstık tarlasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada sonucunda amca Sabri Günbay silahıyla yeğeni Mehmet Günbay'a ateş etti. Amca Sabri Günbay'ı daha sonra geldiği araçlar olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden mermi sonucu Mehmet Günbay olay yerinde hayatını kaybetti. Tarlada fıstık toplayan bir işçide yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Mehmet Günbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralanan işçi ise müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Günbay'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen amca Sabri Günbay'ı yakalamak için çalışma başlattı.