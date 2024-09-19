Şanlıurfa’da amcasının oğlunu öldüren korucu tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Aydoğdu mahallesinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre güvenlik korucusu Menderes Demirtaş, yakınlarıyla birlikte eve giden, amcasının oğlu Yasin Demirtaş'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Yasin Demirtaş ve güvenlik korucusu Menderes Demirtaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürece büyüyerek kavgaya dönüştü. Güvenlik korucusu Menderes Demirtaş, yanında bulunduğu uzun namlulu silahla amcasının oğlu Yasin Demirtaş'a ateş açtı. Demirtaş daha sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yasin Demirtaş'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı yasın Demirtaş, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yasin Demirtaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirildi. Olayın ardından güvenlik korucusu Menderes Demirtaş, jandarma ekiplerine teslim oldu.Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen güvenlik korucusu Menderes Demirtaş tutuklanarak cezaevine konuldu.