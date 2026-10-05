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Giriş Tarihi: 5.10.2026 22:00 Son Güncelleme: 5.10.2026 22:07

Şanlıurfa’da Ankara uçağında bomba ihbarı paniği: Yolcular tahliye edildi

Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not tespit edildiği bildirildi. İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, uçakta bulunan yolcular ve mürettebat tahliye edildi.

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Şanlıurfa’da Ankara uçağında bomba ihbarı paniği: Yolcular tahliye edildi
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır.

Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA #ANKARA
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Şanlıurfa’da Ankara uçağında bomba ihbarı paniği: Yolcular tahliye edildi
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