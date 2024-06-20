Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da araç silahla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 20.6.2024 16:00 Son Güncelleme: 20.6.2024 16:04

Şanlıurfa’da araç silahla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa- Viranşehir- Diyarbakır yolunda bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da araç silahla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

Viranşehir- Diyarbakır yolu Demircik kırsal mahallesi civarında yol üzerinde seyir halinde olan bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda araç içerisinde bulunan Ferhat Y. (24) ve Mehmet Y.(71) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Y. yapılan tüm müdahaleye nağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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Şanlıurfa’da araç silahla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı
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