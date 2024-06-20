Şanlıurfa’da araç silahla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

Viranşehir- Diyarbakır yolu Demircik kırsal mahallesi civarında yol üzerinde seyir halinde olan bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda araç içerisinde bulunan Ferhat Y. (24) ve Mehmet Y.(71) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Y. yapılan tüm müdahaleye nağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.